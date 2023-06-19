​Гризманн сообщил, что мечтает об МЛС

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался об МЛС. По словам француза, он всё ещё желает поиграть в американской лиге, однако не рассматривает этот вариант на текущий момент.

«МЛС? Для меня это всё ещё мечта. Но не сейчас. При этом я хочу поехать туда, находясь в хорошей физической форме. Я хочу побеждать там», - рассказал Гризманн, чьи слова приводит Foot Mercato.

Ранее 32-летний Гризманн сообщил о намерении продолжать выступать за мадридский «Атлетико».

В сезоне 2022/2023 Антуан Гризманн провёл 48 матчей. В них француз забил 16 голов и отдал 19 результативных передач на партнёров.