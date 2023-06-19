«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о договорённости по трансферу футболиста. Состав «сине-гранатовых» пополнил защитник Микаил Файе. Каталонцы договорились с хорватским клубом «Кустошия» о переходе 18-летнего игрока. Он уже прошёл обследование и подпишет контракт на четыре сезона.

«Барселона» в своём пресс-релизе отмечает, что в трудовом соглашении Файе будет прописана опция выкупа за 400 миллионов евро.

Основная позиция Микаила Файе – центральный защитник. Впрочем, сенегалец также способен действовать на левом фланге обороны.