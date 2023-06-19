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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гризманна признали ключевым игроком сезона Ла Лиги

19 Июня 2023 • 15:14 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн был признан ключевым игроком сезона Ла Лиги. Это первый такой приз, который вручает платформа Socios совместно с Ла Лигой и газетой Marca.

В голосовании Гризманн набрал 55,1% голосов. Он опередил Роберта Левандовски из «Барселоны (36,9%) и Яго Аспаса из «Сельты» (8%).

В сезоне 2022/2023 Антуан Гризманн провёл в Ла Лиге 38 матчей. В них француз забил 15 голов и отдал 17 результативных передач на партнёров. «Атлетико», как известно, финишировал на третьей позиции.

В настоящий момент Антуан Гризманн находится в расположении национальной сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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