​Президент «Реала» дал понять, что трансфера Мбаппе этим летом не будет

Президент «Реала» Флорентино Перес уделил несколько минут болельщикам. В социальных сетях появилось видео, на котором функционер раздаёт автографы.

Перес подтвердил подписание Хоселу (на тот момент о трансфере форварда ещё не было объявлено официально), а также сказал, что этим летом новичков больше не будет.

Таким образом, этим летом «Реал» не подпишет Килиана Мбаппе. Накануне французский форвард и сам заявил, что планирует сезон 2023/2024 провести в «ПСЖ».

Ранее «Реал» подписал полузащитника Джуда Беллингема. За англичанина мадридцы заплатят 103 миллиона евро. Ещё примерно 30% от этой суммы мадридцы смогут заработать как бонусы в течение шести сезонов.