Анчелотти решил убрать двух футболистов из «Реала»

Мадридский «Реал» может расстаться с двумя игроками по просьбе главного тренера команды Карло Анчелотти, об этом рапортуют журналисты AS.

По сведениям источника, итальянский специалист не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с защитником Альваро Одриосолой и вратарем Андреем Луниным. Анчелотти призвал руководство «сливочных» выставить этих футболистов на трансфер.

Контракты испанца и украинца с «королевским» клубом рассчитаны до середины следующего года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Лунин провел семь матчей, в которых пропустил семь мячей. На счету Одриосолы всего три проведенных поединка.

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