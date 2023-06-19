Куртуа покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа покинул расположение своей команды из-за травмы правого колена. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон у себя в социальных сетях.

Напомним, завтра Куртуа должен был сыграть свой последний матч в сезоне перед отпуском. Сборной Бельгии предстоит сыграть на выезде с Эстонией в рамках квалификационного поединка к Евро-2024. Ранее бельгийцы не смогли обыграть Австрию, которая пока что возглавляет группу.

Куртуа ранее приписывали конфликт с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско. Тем не менее, данная информация пока не подтвердилась.