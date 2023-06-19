Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы

19 Июня 2023 • 13:20 Комментировать
Эстония
...
Бельгия
1 12.50 X 6.40 2 1.22
20.06 21:45

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа покинул расположение своей команды из-за травмы правого колена. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон у себя в социальных сетях.

Напомним, завтра Куртуа должен был сыграть свой последний матч в сезоне перед отпуском. Сборной Бельгии предстоит сыграть на выезде с Эстонией в рамках квалификационного поединка к Евро-2024. Ранее бельгийцы не смогли обыграть Австрию, которая пока что возглавляет группу.

Куртуа ранее приписывали конфликт с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско. Тем не менее, данная информация пока не подтвердилась.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бельгии Тибо Куртуа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭСТОНИЯ БЕЛЬГИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
13:20 · Испания. Ла Лига
Куртуа покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы
12:55 · Испания. Ла Лига
Роке не сможет играть за «Барселону», пока клуб его не зарегистрирует 1
11:43 · Испания. Ла Лига
Карвахаль – о победе Испании в Лиге наций: «Моя жена чуть не родила во время финала с Хорватией»
10:35 · Испания. Ла Лига
Сын Анчелотти может возглавить сборную Бразилии уже этим летом, а сам Карло придёт через год
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» близка к тому, чтобы получить окончательное согласие Гюндогана
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов начать работу по трансферу Вейги
10:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» уже сегодня должен объявить о трансфере Хоселу
09:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола встретился с президентом «Барселоны»
08:47 · Испания. Ла Лига
Дембеле: «Я травмировался не из-за того, что ел пиццу и бургеры»
08:39 · Италия. Серия А
«Барселоне» предложили звёздного французского игрока
08:14 · Испания. Ла Лига
Левандовски ответил, готов ли завершить карьеру в «Барселоне»
01:43 · Испания. Ла Лига
Фати: «У меня нет сомнений относительно будущего в «Барселоне»
00:30 · Испания. Ла Лига
Названы условия перехода Хоселу в «Реал» слухи
18 Июня
23:52 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Реал» отказался от Кейна 1 слухи
23:42 · Испания. Ла Лига
«Алавес» вернулся в Примеру
Все новости
Рекомендуем