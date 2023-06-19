Роке не сможет играть за «Барселону», пока клуб его не зарегистрирует

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке в случае перехода в «Барселону» может пропустить предсезонную подготовку команды. По информации от издания Sport, бразильцу будет запрещено играть даже в товарищеских матчах, пока «сине-гранатовые» не зарегистрируют его трансфер официальной.

Напомним, «Барселона» очень близка к трансферу Роке за 35 миллионов евро. «Атлетико Паранаэнсе» также в будущем может получить ещё 10 миллионов в виде бонусов, но это зависит от выступлений самого Витора.

18-летний Роке продолжает ждать, когда его трансфер будет официально завершён. Тем не менее, после этого «Барселоне» нужно зарегистрировать игрока, что не так просто сделать из-за финансовых проблем.