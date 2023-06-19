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Роке не сможет играть за «Барселону», пока клуб его не зарегистрирует

19 Июня 2023 • 12:55 Комментировать (1)

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке в случае перехода в «Барселону» может пропустить предсезонную подготовку команды. По информации от издания Sport, бразильцу будет запрещено играть даже в товарищеских матчах, пока «сине-гранатовые» не зарегистрируют его трансфер официальной.

Напомним, «Барселона» очень близка к трансферу Роке за 35 миллионов евро. «Атлетико Паранаэнсе» также в будущем может получить ещё 10 миллионов в виде бонусов, но это зависит от выступлений самого Витора.

18-летний Роке продолжает ждать, когда его трансфер будет официально завершён. Тем не менее, после этого «Барселоне» нужно зарегистрировать игрока, что не так просто сделать из-за финансовых проблем.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Cruyff
19 Июня 2023 в 12:58
странно Реал всех регистрирует, а у Барсы с этим проблемы и я думаю всё это из за Месси и других дорогих игроков с огромными зарплатами этот шлейф всё ещё тянется
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