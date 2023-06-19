Замена Бензема: «Реал» объявил о трансфере нападающего

Мадридский «Реал» оформил первое подписание в летнее трансферное окно. Как сообщается на официальном сайте «королевского» клуба, ряды «сливочных» пополнил 33-летний центрфорвард каталонского «Эспаньола» Хоселу.

Стороны заключили арендное соглашение на один сезон с возможностью последующего выкупа. 20 июня мадридский гранд поведет презентацию новичка.

Хоселу присоединился к «Эспаньолу» летом прошлого года. В завершившемся сезоне нападающий провел 38 поединков за каталонский коллектив, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и четыре результативные передачи.