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Замена Бензема: «Реал» объявил о трансфере нападающего

19 Июня 2023 • 12:24 Комментировать

Мадридский «Реал» оформил первое подписание в летнее трансферное окно. Как сообщается на официальном сайте «королевского» клуба, ряды «сливочных» пополнил 33-летний центрфорвард каталонского «Эспаньола» Хоселу.

Стороны заключили арендное соглашение на один сезон с возможностью последующего выкупа. 20 июня мадридский гранд поведет презентацию новичка.

Хоселу присоединился к «Эспаньолу» летом прошлого года. В завершившемся сезоне нападающий провел 38 поединков за каталонский коллектив, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и четыре результативные передачи.

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Реал Мадрид Хоселу трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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