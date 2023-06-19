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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль – о победе Испании в Лиге наций: «Моя жена чуть не родила во время финала с Хорватией»

19 Июня 2023 • 11:43 Комментировать

Крайний защитник сборной Испании Дани Карвахаль прокомментировал победу «красной фурии» в Лиге наций. Напомним, в финальном матче подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли в серии пенальти сборную Хорватии.

«Моя жена сейчас на 36-й неделе беременности. Она сказала мне, что чуть не родила во время матча. Вся моя семья очень сильно нервничала, и я понимаю почему. К счастью, история закончилась идеально», – заявил Карвахаль на послематчевом интервью.

Трофей Лиги наций стал первым для Карвахаля в сборной Испании, так как Дани не успел застать золотую эпоху «красной фурии», когда команда выиграла три крупных турнира подряд с 2008 по 2012 год.

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Реал Мадрид Сборная Испании Дани Карвахаль
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