Сын Анчелотти может возглавить сборную Бразилии уже этим летом, а сам Карло придёт через год

Сборная Бразилии раздумывает над тем, чтобы уже в ближайшее время назначить главным тренером Давиде Анчелотти, который работает помощником своего отца в мадридском «Реале». Как сообщает ESPN Brasil, руководство «пентакампеоне» хочет пригласить сына Анчелотти для того, чтобы самому Карло было легче возглавлять сборную через год.

Напомним, у Анчелотти старшего есть ещё год по контракту с мадридским «Реалом», по истечению которого итальянец наверняка покинет команду. Сам Карло уже признавался, что после «сливочных» хочет попробовать себя на уровне сборных.

У Бразилии пока нет постоянного тренера, но руководство готово подождать с назначением специалиста. «Пентакампеоне» хотят, чтобы их тренером на следующем чемпионате мира был именно Анчелотти.