«Реал» уже сегодня должен объявить о трансфере Хоселу

Мадридский «Реал» уже сегодня должен объявить о трансфере нападающего Хоселу из каталонского «Эспаньола», который по итогам прошедшего сезона вылетел во второй дивизион. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в течение 24 часов «королевский клуб» должен представить 33-летнего форварда.

Хоселу станет футболистом «Реала» на правах годичной аренды. Подобную сделку «сливочным» позволила провернуть опция в контракте игрока с «Эспаньолом».

Напомним, Хоселу в прошедшем сезоне отметился 16 голами в чемпионате Испании. Игрок стал третьим лучшим бомбардиром Ла Лиги после Роберта Левандовски и Карима Бензема.