Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» уже сегодня должен объявить о трансфере Хоселу

19 Июня 2023 • 10:08 Комментировать

Мадридский «Реал» уже сегодня должен объявить о трансфере нападающего Хоселу из каталонского «Эспаньола», который по итогам прошедшего сезона вылетел во второй дивизион. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в течение 24 часов «королевский клуб» должен представить 33-летнего форварда.

Хоселу станет футболистом «Реала» на правах годичной аренды. Подобную сделку «сливочным» позволила провернуть опция в контракте игрока с «Эспаньолом».

Напомним, Хоселу в прошедшем сезоне отметился 16 голами в чемпионате Испании. Игрок стал третьим лучшим бомбардиром Ла Лиги после Роберта Левандовски и Карима Бензема.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Хоселу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
10:35 · Испания. Ла Лига
Сын Анчелотти может возглавить сборную Бразилии уже этим летом, а сам Карло придёт через год
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» близка к тому, чтобы получить окончательное согласие Гюндогана
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов начать работу по трансферу Вейги
10:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» уже сегодня должен объявить о трансфере Хоселу
09:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола встретился с президентом «Барселоны»
08:47 · Испания. Ла Лига
Дембеле: «Я травмировался не из-за того, что ел пиццу и бургеры»
08:39 · Италия. Серия А
«Барселоне» предложили звёздного французского игрока
08:14 · Испания. Ла Лига
Левандовски ответил, готов ли завершить карьеру в «Барселоне»
01:43 · Испания. Ла Лига
Фати: «У меня нет сомнений относительно будущего в «Барселоне»
00:30 · Испания. Ла Лига
Названы условия перехода Хоселу в «Реал» слухи
18 Июня
23:52 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Реал» отказался от Кейна слухи
23:42 · Испания. Ла Лига
«Алавес» вернулся в Примеру
23:37 · Испания. Ла Лига
Контракт Бускетса с «Интер Майами» будет рассчитан до 2025 года
23:13 · Англия. Премьер-лига
Хави не сожалеет о несостоявшемся подписании Невеша
22:42 · Испания. Ла Лига
Бускетс находится в шаге от перехода в новый клуб
Все новости
Рекомендуем