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Дембеле: «Я травмировался не из-за того, что ел пиццу и бургеры»

19 Июня 2023 • 08:47 Комментировать

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле поведал о своем нынешнем подходе к питанию.

«В данный момент у меня хорошее питание, прием еды стал обязателен на клубной базе. Многие говорили, что я питаюсь пиццей и бургерами, но это не так. Это ложь. Я получал травмы не из-за того, что ел это. Теперь же у меня есть личный диетолог и правильный рацион», - передает слова Дембеле газета Marca.

В минувшем сезоне француз провел 35 поединков во всех турнирах за «сине-гранатовых», в которых отметился восемью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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