Левандовски ответил, готов ли завершить карьеру в «Барселоне»

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался касательно возможного завершения карьеры в стане «сине-гранатовых».

«Может ли «Барселона» стать местом, где я завершу карьеру? Думаю, да. Но пока не задумываюсь об этом. Я полон сил и отлично чувствую себя в клубе. У меня есть действующий контракт. Только после его завершения я начну задумываться о будущем в футболе», - передает слова 34-летнего бомбардира Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 34 поединка, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.