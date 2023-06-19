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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски ответил, готов ли завершить карьеру в «Барселоне»

19 Июня 2023 • 08:14 Комментировать

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался касательно возможного завершения карьеры в стане «сине-гранатовых».

«Может ли «Барселона» стать местом, где я завершу карьеру? Думаю, да. Но пока не задумываюсь об этом. Я полон сил и отлично чувствую себя в клубе. У меня есть действующий контракт. Только после его завершения я начну задумываться о будущем в футболе», - передает слова 34-летнего бомбардира Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 34 поединка, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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