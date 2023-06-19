Клуб Месси подписывает двух испанских суперзвёзд

Американский клуб «Интер Майами» усилится двумя топ-футболистами. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, ряды коллектива из Флориды пополнят защитник Жорди Альба и опорник Серхио Бускетс, покинувшие недавно каталонскую «Барселону».

Журналист утверждает, что оба перехода уже согласованы. Контракты Альбы и Бускетса с «Интер Майами» будут рассчитаны до 2025 года.

В Майами испанские звезды воссоединятся с бывшим одноклубником по «Барселоне» Лионелем Месси. 35-летний аргентинец перебрался в клуб МЛС в начале этого месяца на правах свободного агента.