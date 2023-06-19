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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб Месси подписывает двух испанских суперзвёзд

19 Июня 2023 • 08:07 Комментировать (2)

Американский клуб «Интер Майами» усилится двумя топ-футболистами. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, ряды коллектива из Флориды пополнят защитник Жорди Альба и опорник Серхио Бускетс, покинувшие недавно каталонскую «Барселону».

Журналист утверждает, что оба перехода уже согласованы. Контракты Альбы и Бускетса с «Интер Майами» будут рассчитаны до 2025 года.

В Майами испанские звезды воссоединятся с бывшим одноклубником по «Барселоне» Лионелем Месси. 35-летний аргентинец перебрался в клуб МЛС в начале этого месяца на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ингерман
19 Июня 2023 в 09:03
ага папыхтят пешком па полю.. и ента прально.. пущай апозоряца па полной проге.. А-ха-ха-ха! )))
Misha_diablo_football
19 Июня 2023 в 08:43
Ох попыхтят старики разбойники вместе...
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