Фати: «У меня нет сомнений относительно будущего в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати вновь заявил, что не намерен никуда уходить.

20-летний футболист неоднократно признавался, что готов связать своё будущее с «сине-гранатовыми», однако отец форварда советует ему сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики.

«Я намерен остаться в «Барселоне». У меня контракт с клубом, и я счастлив. Хочу продолжать своё развитие в «Барселоне», у меня нет никаких сомнений», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Фати.

Трансферная стоимость испанца, согласно оценке Transfermarkt, составляет 35 млн евро. Контракт Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.