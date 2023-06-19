Нападающий «Эспаньола» Хоселу скоро будет представлен в качестве новичка мадридского «Реала».

Предстоящее подписание 33-летнего игрока анонсировал президент «Реала» Флорентино Перес. По данным журналиста Марио Кортеханы, аренда Хоселу обойдётся «королевскому клубу» в 500 тысяч евро. В случае полноценного выкупа форварда у «Эспаньола» мадридцам придётся заплатить ещё 1,5 млн евро следующим летом.

Хоселу записал себе в актив 16 забитых мячей и две результативные передачи в 34 матчах минувшего розыгрыша Ла Лиги, но не спас «Эспаньол» от вылета из элитного дивизиона испанского футбола.