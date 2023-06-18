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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» вернулся в Примеру

18 Июня 2023 • 23:42 Комментировать

Испанский «Алавес» вернулся в Примеру, переиграв по сумме двух матчей «Леванте». Баски смогли выиграть в гостях с минимальным преимуществом, а во второй игре удержали выгодную нулевую ничью. «Алавес» вернулся в Примеру сразу же после своего вылета в прошлом сезоне - такое с клубом случилось впервые в его истории, несмотря на то, что в целом это уже шестой выход  высшую лигу.

Регулярный сезон «Алавес» закончил на четвертом месте, пропустив «Леванте» вперед - но это не помешало баскам обыграть соперника в прямом противостоянии. Два других клуба, вышедших наверх напрямую - это «Гранада» и «Лас-Пальмас». 

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Леванте
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