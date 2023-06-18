Контракт Бускетса с «Интер Майами» будет рассчитан до 2025 года

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс согласовал трёхлетний контракт с «Интер Майами».

Сведения о почти состоявшемся переходе хавбека в клуб МЛС появились в испанских СМИ вечером воскресенья. Как теперь сообщает журналист Тони Хуанмарти, 34-летний игрок уже в ближайшие часы поставит подпись под договором, рассчитанным до 2025 года. Недавно «Интер Майами» улучшил контрактное предложение, что значительно приблизило сделку к успешному исходу.

Серхио Бускетс покинет «Барселону» свободным агентом – он не стал продлевать трудовое соглашение, истекающее по окончании текущего месяца.