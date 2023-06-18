Бускетс находится в шаге от перехода в новый клуб

Полузащитник Серхио Бускетс близок к воссоединению с Лионелем Месси.

34-летний футболист решил не продлевать истекающий контракт с «Барселоной», поэтому сменит клубную прописку в качестве свободного агента. По сведениям RAC1, хавбек очень близок к переходу в «Интер Майами», в который недавно перебрался Лионель Месси. Ожидается, что клуб МЛС официально подтвердит сделку со звёздным испанцем уже на новой неделе.

Серхио Бускетс находился в системе «Барселоны» с 2005 года. В завершившейся кампании он появился на поле 42 раза во всех турнирах, записав себе в актив четыре результативные передачи.