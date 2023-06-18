Левандовски: «Мы знаем, что теперь соперники «Барселоны» будут настраиваться иначе»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мыслями о положении дел в клубе.

34-летний футболист успешно провёл дебютный сезон после перехода из «Баварии», став чемпионом Испании в составе «сине-гранатовых» и добившись звания лучшего бомбардира Ла Лиги.

«Я очень рад быть частью этого проекта. Я ценю каждый день, проведённый в «Барселоне», каждый матч за команду. Перед нами был серьёзный вызов, и мы достойно справились в условиях перестройки. Теперь мы должны быть готовы, что соперники «Барселоны» будут настраиваться на матчи с нами ещё более серьёзно – каждый будет изо всех сил пытаться нас обыграть», – приводит Barca Universal слова Левандовски.