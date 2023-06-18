Нападающий Витор Роке перебрался из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону». Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, трансфер 18-летнего бразильца обошелся каталонскому клубу в 35 миллионов евро плюс бонусы. Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до конца сезона-2027/28.

В текущем сезоне Роке забил десять мячей и записал в свой актив пять результативных передач в 25 матчах с учетом всех турниров.

Напомним, в сезоне-2022/23 «Барселона» стала чемпионом Испании, оторвавшись от «Реала», который финишировал вторым, на десять зачетных баллов.