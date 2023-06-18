Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес заявил, что Хоселу – последнее подписание «Реала» этим летом

18 Июня 2023 • 21:04 Комментировать (1)

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился трансферными планами клуба.

Обсуждая положение дел с болельщиками, Перес подтвердил, что переход нападающего «Эспаньола» Хоселу будет официально подтверждён на следующей неделе, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Кроме того, по словам главы «Реала», это подписание станет для клуба последним в летнее трансферное окно.

Как сообщалось ранее, Хоселу перейдёт в «королевский клуб» на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

Напомним, что мадридский «Реал» считался одним из главных претендентов на форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, а также был связан с подписанием других звёздных игроков атаки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Флорентино Перес Хоселу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sergey999
18 Июня 2023 в 22:29
Значит сезон в топку...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
21:52 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Мы знаем, что теперь соперники «Барселоны» будут настраиваться иначе»
21:51 · Испания. Ла Лига
Инсайдер: «Барселона» подписала Роке слухи
21:04 · Испания. Ла Лига
Перес заявил, что Хоселу – последнее подписание «Реала» этим летом
20:46 · Италия. Серия А
Амрабат решил, в какой клуб хочет перейти слухи
20:25 · Испания. Ла Лига
Алеш Видаль покинул вылетевший в Сегунду «Эспаньол»
16:16 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» договорилась о трансфере форварда
15:53 · Испания. Ла Лига
Коке хочет продлить контракт с «Атлектико»
13:51 · Испания. Ла Лига
​Азар: «Я отдыхал два или три года – я ещё могу!»
13:21 · Испания. Ла Лига
​Гризманн на фоне слухов о «ПСЖ» рассказал, где хочет играть
06:29 · Испания. Сегунда
Испанский «Депортиво» рассыпается 1
04:47 · Испания. Ла Лига
«Пеньяроль» уважил Вальверде - в его честь названо тренировочное поле 1
04:01 · Испания. Ла Лига
У «Реала» и «Барселоны» - самые дорогие футболки в Ла Лиге 1
17 Июня
20:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» стала на шаг ближе к трансферу бразильского таланта Роке слухи
20:22 · Испания. Ла Лига
Дембеле заявил, что без Бензема «Реал» уже не будет прежним
18:21 · Испания. Ла Лига
​Голевой рекорд «Реала» при Моуринью за 11 лет никто не побил 3
Все новости
Рекомендуем