Перес заявил, что Хоселу – последнее подписание «Реала» этим летом

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился трансферными планами клуба.

Обсуждая положение дел с болельщиками, Перес подтвердил, что переход нападающего «Эспаньола» Хоселу будет официально подтверждён на следующей неделе, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Кроме того, по словам главы «Реала», это подписание станет для клуба последним в летнее трансферное окно.

Как сообщалось ранее, Хоселу перейдёт в «королевский клуб» на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

Напомним, что мадридский «Реал» считался одним из главных претендентов на форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, а также был связан с подписанием других звёздных игроков атаки.