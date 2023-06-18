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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алеш Видаль покинул вылетевший в Сегунду «Эспаньол»

18 Июня 2023 • 20:25 Комментировать

Бывший полузащитник «Барселоны» Алеш Видаль, выступавший на протяжении двух последних лет в «Эспаньоле», покинул свою команду после её вылета в Сегунду. Об этом сообщает авторитетный интернет-портал Transfermarkt.

Напомним, что в минувшем сезоне «Эспаньолу» вновь не повезло покинуть элиту испанского футбола. С 37 набранными очками каталонский клуб занял предпоследнее, 19-е место и опустился ниже классом.

33-летний Видаль за свою команду сыграл в сезоне 28 официальных матчей, в которых отметился четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Алеш Видаль трансферы футбола - лето 2023
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