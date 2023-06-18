​Анчелотти возглавит сборную Бразилии – стороны договорились

Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии. Правда, произойдёт это не сейчас, а через год, когда у итальянского специалиста истечёт срок действующего контракта с мадридским «Реалом».

По данным Globo, глава Бразильской футбольной конфедерации Эднальдо Родригес уже договорился с Карло Анчелотти. Портал Goal отмечает, что договорённость может быть только устной – по правилам ФИФА подписать предварительный контракт тренер или футболист могут только за полгода до истечения срока действующего трудового договора.

Сборная Бразилии осталась без главного тренера полгода назад после отставки Тите. Сейчас с командой на временной основе работает Рамон Менезес.