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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» договорилась о трансфере форварда

18 Июня 2023 • 16:16 Комментировать

«Барселона» и «Атлетико Паранаэнсе» достигли соглашения по трансферу нападающего Витора Роке. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo. Сумма сделки составит 35 миллионов евро. Ещё 10 миллионов бразильский клуб сможет заработать как бонусы.

Отмечается, что контракт Витора Роке с «Барселоной» будет рассчитан на пять сезонов.

Витору Роке 18 лет. За «Атлетико Паранаэнсе» нападающий выступает с апреля 2022 года после трансфера из «Крузейро». В марте Роке дебютировал за сборную Бразилии, сыграв 25 минут в товарищеском матче против Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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