​Азар: «Я отдыхал два или три года – я ещё могу!»

Вингер Эден Азар отреагировал на слухи о том, что после ухода из «Реала» он может завершить карьеру.

Напомним, что в 2019 году Азар переходил в «Реал» в статусе большой звезды. Тем не менее, четыре сезона в Мадриде получились для бельгийца провальными, в том числе из-за частых травм.

«Моё будущее? Честно говоря, ещё не знаю. Сейчас я просто хочу провести время с семьёй, съездить в отпуск. В прессе в последние дни появлялись разные бредни. Посмотрим. Я всё ещё чувствую, что могу играть на профессиональном уровне. В последние два или три года я отдыхал. У меня ещё есть энергия!» - сказал Азар RTBF.