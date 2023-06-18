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​Гризманн на фоне слухов о «ПСЖ» рассказал, где хочет играть

18 Июня 2023 • 13:21 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отреагировал на слухи, которые связывают его с «ПСЖ».

«Я хочу остаться в «Атлетико». Я очень счастлив там, как и моя семья. Я хочу выиграть с «Атлетико» Ла Лигу и попытаться сотворить что-то особенное в Лиге чемпионов», - слова Гризманна приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Telefoot.

В сезоне 2022/2023 Антуан Гризманн забил 16 голов и отдал 19 результативных передач в 48 матчах.

Антуану Гризманну 32 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают его в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Антуан Гризманн трансферы футбола - лето 2023
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