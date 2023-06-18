Названа новая трансферная цель «Реала»

19-летний полузащитник Райан Шерки, который выступает в чемпионате Франции за «Лион», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Испании.

Согласно сведениям в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб может предпринять попытку заполучить хавбека в текущее трансферное окно.

В минувшем сезоне Райан принял участие в 39 поединках за «Лион», записав на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач. Контракт Шерки рассчитан до середины 2025 года, а его трансферный ценник составляет 27 миллионов евро.