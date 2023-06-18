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«Пеньяроль» уважил Вальверде - в его честь названо тренировочное поле

18 Июня 2023 • 04:47 Комментировать

За успехами Феде Вальверде в мадридском «Реале» с умилением следят в уругвайском «Пеньяроле», родном клубе игрока. Для «Пеньяроля» Вальверде уже стал легендой, а сейчас он решил слетать в родной Монтевидео, в честь чего руководство клуба, расчувствовавшись, переименовало одно из тренировочных полей «Пеньяроля» в честь Феде, пригласив его на торжественно обставленный момент.

Игрок, явившийся вместе со своей супругой и сыном, так расчувствовался, что не смог сдержать своих слез умиления. Так что теперь молодежь «Пеньяроля» оттачивает свои навыки на поле имени Федерико Вальверде.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Пеньяроль Федерико Вальверде
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