У «Реала» и «Барселоны» - самые дорогие футболки в Ла Лиге

Мадридский «Реал» и «Барселона» уже начали продажи своих футболок в варианте следующего сезона, и они однозначно стали самыми дорогими во всем испанском футболе, где даже для клубов Сегунды цены на них составляют 45-50 евро.

Что до «Реала», то новые футболки продаются по ценам от 150 евро, а «топовый» вариант, с фамилией Винисиуса, стоит 195 евро. В «Барселоне» футболки продаются от 130 евро, но это самый простой вариант, а футболки с фамилиями игроков и наклейкой Лиги чемпионов доходят до 185 евро - по такой цене продается футболка Педри, видимо, именно его маркетологи клуба считают «самым барселонским игроком».

Мадридский «Атлетико» продает пока что еще футболки сезона 2022/2023, они стоят 89 евро. «Севилья» - 80 евро, по такой же цене распродают футболки «Мальорка» и «Сельта». Самые дешевые футболки в высшей лиге у «Вильярреала» - 61 евро.