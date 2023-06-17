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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» стала на шаг ближе к трансферу бразильского таланта Роке слухи

17 Июня 2023 • 20:32 Комментировать

Форвард «Атлетико Паранаэнсе» близок к переходу в «Барселону».

По сообщениям известного журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб согласовал условия трудового соглашения с 18-летним бразильцем. Сам Роке очень хочет перебраться в испанский гранд и ждет полного закрытия сделки. Однако отмечается, что «Барселона» пока не договорилась с «Атлетико Паранаэнсе» по сумме трансфера. Добавим, что в контракте Роке с клубом есть сумма отступных, которая составляет 100 млн евро.

В текущем сезоне на счету молодого форварда 10 забитых мячей и 5 ассистов в 25 встречах с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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