Дембеле заявил, что без Бензема «Реал» уже не будет прежним

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле прокомментировал уход форварда Карима Бензема из мадридского «Реала». Напомним, 35-летний француз этим летом перебрался в саудовский «Аль-Иттихад».

«Бензема — фантастический игрок. С его уходом «Реал» многое потерял, ведь он является обладателем «Золотого мяча». Без Карима «Реал» будет уже совсем другой», — приводит слова Дембеле Marca.

Вингер «сине-гранатовых» добавил, что Ла Лига также потеряла от ухода такого звездного футболиста, который демонстрировал великолепную результативность.

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, опередив «сливочных» (2-е место) на десять очков.