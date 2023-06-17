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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Голевой рекорд «Реала» при Моуринью за 11 лет никто не побил

17 Июня 2023 • 18:21 Комментировать (1)

Специалисты из transfermarkt порадовали болельщиков инфографикой о топ-5 европейских чемпионатах с 2000 года. В таблицу свели лучшие команды по результативности в рамках одного сезона за этот период. 

На первом и втором местах располагается «Реал», который в сезонах 2011/2012 и 2014/2015 забивал в чемпионатах 121 и 118 голов соответственно. Дальше четыре места удерживает «Барселона» с такими показателями: 116 голов (2016/2017), 115 голов (2012/2013), 114 голов (2011/2012) и 112 голов (2015/2016).

На седьмой строчке снова «Реал» - 110 голов (2015/2016), а на восьмой строчке снова «Барселона» - 110 голов (2014/2015).

Топ-10 замыкают «ПСЖ» и «Монако» с показателями в 108 (2017/2018) и 107 (2016/2017) голов соответственно.

Добавим, что 121 гол в сезоне 2011/2012 «Реал» забил при Жозе Моуринью. Это рекорд Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Барселона Жозе Моуринью ПСЖ
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Комментарии (1)
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NOBODY
17 Июня 2023 в 18:27
капец у Моура такой рекорд..со своим антифутболом....ппц
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