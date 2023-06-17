​Голевой рекорд «Реала» при Моуринью за 11 лет никто не побил

Специалисты из transfermarkt порадовали болельщиков инфографикой о топ-5 европейских чемпионатах с 2000 года. В таблицу свели лучшие команды по результативности в рамках одного сезона за этот период.

На первом и втором местах располагается «Реал», который в сезонах 2011/2012 и 2014/2015 забивал в чемпионатах 121 и 118 голов соответственно. Дальше четыре места удерживает «Барселона» с такими показателями: 116 голов (2016/2017), 115 голов (2012/2013), 114 голов (2011/2012) и 112 голов (2015/2016).

На седьмой строчке снова «Реал» - 110 голов (2015/2016), а на восьмой строчке снова «Барселона» - 110 голов (2014/2015).

Топ-10 замыкают «ПСЖ» и «Монако» с показателями в 108 (2017/2018) и 107 (2016/2017) голов соответственно.

Добавим, что 121 гол в сезоне 2011/2012 «Реал» забил при Жозе Моуринью. Это рекорд Ла Лиги.