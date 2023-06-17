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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Модрич отказался от 200 миллионов евро

17 Июня 2023 • 16:49 Комментировать

Лука Модрич остаётся в «Реале». В ближайшее время мадридский гранд должен объявить о продлении контракта с хорватским полузащитником ещё на один сезон.

Как сообщает на своём сайте авторитетный журналист Джанлука ди Марцио, Модрич отказался от предложения «Аль-Хиляля». Клуб из Саудовской Аравии предлагал 37-летнему хорвату трёхлетний контракт на общую сумму в 200 миллионов евро.

В «Реале» Лука Модрич оказался в конце лета 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма». С тех пор хорватский футболист провёл за «сливочных» 488 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 77 результативных пасов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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