​Президент «Реала» хочет вернуть Зидана в клуб

Президент «Реала» Флорентино Перес хотел бы вернуть в клуб Зинедина Зидана. Об этом на своих страницах рассказывает издание Marca.

Речь идёт не о должности главного тренера. Перес хочет, чтобы Зидан вошёл в организационную структуру «Реала». Желание президента «сливочных» обусловлено наследием, которое оставил в Мадриде француз. Если Зидан будет работать в «Реале», то клубу будет проще подписать Килиана Мбаппе и других звёзд.

Напомним, что главным тренером «Реала» сейчас является Карло Анчелотти. Его контракт рассчитан ещё на один сезон. Зинедин Зидан ранее тренировал «сливочных» на протяжении двух периодов.