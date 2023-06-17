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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Президент «Реала» хочет вернуть Зидана в клуб

17 Июня 2023 • 16:26 Комментировать

Президент «Реала» Флорентино Перес хотел бы вернуть в клуб Зинедина Зидана. Об этом на своих страницах рассказывает издание Marca.

Речь идёт не о должности главного тренера. Перес хочет, чтобы Зидан вошёл в организационную структуру «Реала». Желание президента «сливочных» обусловлено наследием, которое оставил в Мадриде француз. Если Зидан будет работать в «Реале», то клубу будет проще подписать Килиана Мбаппе и других звёзд.

Напомним, что главным тренером «Реала» сейчас является Карло Анчелотти. Его контракт рассчитан ещё на один сезон. Зинедин Зидан ранее тренировал «сливочных» на протяжении двух периодов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Зинедин Зидан
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