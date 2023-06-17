Азар планирует завершить карьеру после ухода из «Реала»

Экс-нападающий мадридского «Реала» Эден Азар хочет завершить карьеру футболиста.

Как сообщает L'Equipe, 32-летний бельгиец планирует покончить с футболом. Несмотря на то, что у игрока есть предложение от клуба МЛС «Ванкувер Уайткепс», Азар собирается завершить профессиональную карьеру. Отмечается, что нападающий хочет остаться жить в Мадриде и больше времени проводить со своей семьей.

Напомним, Азар выступал за «Реал» с 2019 по 2023 год. За это время он принял участие в 76 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 7 голов и стал автором 12 результативных передач. Трансферная стоимость вингера составляет пять миллионов евро.