«Реал» поставит условие Мбаппе

Последние заявления Килиана Мбаппе о нежелании продлевать контракт с «ПСЖ» никак не повлияли на позицию «Реала». В Мадриде сохраняют спокойствие и ждут момента, когда можно будет сделать форварду предложение. Такое право появится у «сливочных» в январе – за полгода до истечения действующего трудового соглашения игрока в Париже.

Как сообщает Marсa, зимой «Реал» сделает предложение Мбаппе и поставит условие – футболист должен будет дать согласие и подписать предварительный контракт. В противном случае «сливочные» могут отказаться от статусного форварда, чтобы не повторять ошибок 2022 года.

Напомним, что в прошлом году многие ожидали перехода Мбаппе в «Реал» в статусе свободного агента, но в мае он продлил контракт с «ПСЖ».