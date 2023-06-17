​Дембеле: Не перейду в «ПСЖ»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле дал комментарий по поводу слухов, которые связывают его с «ПСЖ».

«Не знаю, почему так много говорят о «ПСЖ». Но поверьте мне, с «ПСЖ» ничего не было и не будет», - слова Дембеле приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на издание Marca.

В сезоне 2022/2023 Усман Дембеле провёл за «Барселону» 35 матчей. В них француз записал на свой счёт восемь голов и девять результативных передач на партнёров.

Отметим, что 26-летний Дембеле оказался в «Барселоне» в конце лета 2017 года после трансфера из дортмундской «Боруссии».