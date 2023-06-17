​Чемпион мира Монтиэль даёт показания по обвинению в сексуальном насилии

Защитник «Севильи» и сборной Аргентины Гонсало Монтиэль ещё в марте был обвинён в сексуальном насилии. Рассматриваемый инцидент имел место быть 1 января 2019 года.

Сейчас Монтиэль находится в отпуске, и он добровольно явился в правоохранительные органы, чтобы дать показания. Об этом рассказывает издание Marca со ссылкой на источники в Аргентине.

В своём заявлении футболист сообщил, что он вступал в связь с некой девушкой в Буэнос-Айресе по взаимному согласию.

Отметим, что в конце прошлого года Гонсало Монтиэль стал чемпионом мира со сборной Аргентины. Именно он забил решающий пенальти в финале. А в мае Монтиэль забил решающий пенальти в финальном матче Лиги Европы против «Ромы».