Представители «Атлетико Паранаэнсе» прибыли в Барселону на переговоры по продаже Роке

Делегация «Атлетико Паранаэнсе» прибыла в Барселону на переговоры по продаже своего 18-летнего нападающего Витора Роке. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны сейчас обсуждают сроки выплат и другие особенности структуры сделки.

Сам Роке уже давно мечтает о переходе в «Барселоне» и сейчас ждёт, когда клубы утрясут между собой последние детали. Ранее сообщалось, что сумма сделки достигнет в районе 40 миллионов евро.

Роке был интересен многим топ-клубам, включая лондонский «Арсенал». Тем не менее, молодой футболист предпочитает перейти именно в «Барселону», которая видит в Виторе очень перспективного игрока на будущее.