Мората согласился перейти в итальянский клуб

Испанский нападающий Альваро Мората близок к уходу из мадридского «Атлетико» и переезду в итальянский чемпионат. Как информируют журналисты Calciomercato, новым местом работы центрфорварда станет «Рома».

Мората провел беседу с главным тренером команды Жозе Моуринью, после чего дал согласие на переход. Сумма потенциальной сделки оценивается в десять миллионов евро.

Мората имеет опыт выступлений в Серии А. Альваро провел несколько сезонов в туринском «Ювентусе».

В минувшем розыгрыше Ла Лиги нападающий провел 36 матчей, записав на свой счет 13 забитых мячей и две голевые передачи.