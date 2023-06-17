Дембеле: «Хави называет меня лучшим вингером в мире? Даже не знаю, что сказать»

Усман Дембеле из «Барселоны» не совсем согласен с мнением своего главного тренера Хави Эрнандеса, который считает француза лучшим вингером на планете.

«Хави называет меня лучшим вингером в мире? Даже не знаю, что сказать. Я не могу согласиться с тем, что являюсь лучшим в плане дриблинга и игры 1 в 1. В мире есть футболисты получше меня в этом аспекте. Среди них те же Рафаэл Леау и Винисиус Жуниор», – цитирует Дембеле Marca.

Усман прошлым летом был в шаге от ухода из «Барселоны», но каталонская команда всё же смогла продлить контракт с футболистом до конца сезона-2024/25. Сейчас руководство вновь работает над новой сделкой Дембеле.