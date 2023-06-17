Вальверде: «Покинуть «Реал»? Ни в коем случае»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде не допустил даже мысли об уходе из «королевского клуба». Напомним, со следующего сезона для уругвайца конкуренция за место в основном составе «королевского клуба» будет жёстче, ведь на днях «Реал» купил полузащитника Джуда Беллингема за сумму свыше 100 миллионов евро.

«Покинуть «Реал»? Ни в коем случае. Я наслаждаюсь каждой проведённой минутой в составе этого клуба. Хочу оставить свой след в истории лучшей команды на планете», – цитирует Вальверде ESPN.

Федерико в прошлом сезоне забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в чемпионате Испании.