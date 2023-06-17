Дембеле: «У меня отличные отношения с Левандовски как на поле, так и за его пределами»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим команды Робертом Левандовски, который в дебютном сезоне в чемпионате Испании стал лучшим бомбардиром турнира.

«Роберт – великий игрок, который забивает много голов. Мы уже знали об этом, когда он выступал за «Баварию». У меня отличные отношения с Левандовски как на поле, так и за его пределами. Он является хорошим человеком и феноменальным футболистом», – цитирует Дембеле Marca.

Напомним, Левандовски прошлым летом перебрался в «Барселону» из «Баварии» за 45 миллионов евро. Поляк лично настоял на переходе за год до истечения контракта с мюнхенским клубом.