Лунин хочет остаться в «Реале», но клуб всё равно намерен купить нового сменщика для Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет остаться в команде Карло Анчелотти. Правда, даже несмотря на это, руководство «королевского клуба» хочет подписать более надёжного сменщика для основного вратаря Тибо Куртуа.

Таким образом, если Лунин останется в «Реале» на следующий сезон, украинец с большой долей вероятности будет третьим голкипером команды. Главный тренер Карло Анчелотти ещё год назад просил у руководства нового сменщика для Куртуа, но тогда просьба итальянца была отклонена.

Напомним, Лунин в прошедшем розыгрыше Ла Лиги провёл 7 матчей, где трижды сохранил свои ворота сухими.