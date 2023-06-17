Дембеле: «Все в «Барселоне» хотят выиграть Лигу чемпионов, ведь этот трофей давно не покорялся клубу»

Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле рассказал об отношении футболистов команды к Лиге чемпионов. Напомним, в последний раз «сине-гранатовые» выиграли самый престижный клубный турнир в 2015 году, когда в финале был обыгран туринский «Ювентус» со счётом 3:1.

«Все в «Барселоне» хотят выиграть Лигу чемпионов, ведь этот трофей давно не покорялся клубу. Надеюсь, что на европейской арене у команды в следующем сезоне всё будет хорошо», – поделился Дембеле в беседе с Marca.

Усман после перехода в «Барселону» в 2017 году доходил с командой максимум до полуфинала Лиги чемпионов.