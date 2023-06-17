Дембеле назвал своего самого сложного оппонента – это игрок «Реала»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле назвал самого сложного оппонента, с которым ему приходилось встречаться в карьере. Выбор француза пал на соотечественника Ферлана Менди, который выступает на позиции левого защитника в мадридском «Реале».

«Ферлан Менди является самым сложным оппонентом, с которым я встречался в карьере. Он очень сильный и быстрый защитник. Его пройти невероятно сложно. Он отлично меня знает, что делает нашу дуэль ещё сложнее. Мы знаем друг друга ещё с самого детства», – цитирует Дембеле Marca.

Ранее ходили слухи, что «Реал» хочет продать Менди в это межсезонье. У игрока есть контракт до лета 2025 года.