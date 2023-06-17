Дембеле назвал игрока «Реала», которого подписал бы в «Барселону»

Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле назвал футболиста мадридского «Реала», которого бы в первую очередь подписал в команду Хави Эрнандеса. Выбор француза пал на самого возрастного игрока «сливочных» – 37-летнего Луку Модрича.

«Какого игрока «Реала» я бы подписал в «Барселону»? Луку Модрича. Мне нравится Марк-Андре тер Штеген, но Тибо Куртуа тоже является великолепным голкипером. В конечном итоге я выберу Модрича», – цитирует Дембеле Marca.

Напомним, Модрич вскоре должен продлить контракт с «Реалом» ещё на один год. Хорват ради новой сделки с «королевским клубом» отказался от выгодных финансовых предложений из Саудовской Аравии.