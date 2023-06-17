Хави назвал трансферную цель «Барселоны»

Опорный полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Согласно данным журналистов Mundo Deportivo, в подписании хавбека лично заинтересован главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

Трансферный ценник 24-летнего футболиста составляет 60 миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года. В «Барселоне» рассматривают Субименди в качестве замены Серхио Бускетсу, покинувшему команду по завершении сезона-2022/2023.

Субименди выступает за «Реал Сосьедад» с сентября 2020 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 36 матчей, забил один гол, сделал три ассиста и получил 12 желтых карточек.