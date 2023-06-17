Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави назвал трансферную цель «Барселоны»

17 Июня 2023 • 10:25 Комментировать

Опорный полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Согласно данным журналистов Mundo Deportivo, в подписании хавбека лично заинтересован главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

Трансферный ценник 24-летнего футболиста составляет 60 миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года. В «Барселоне» рассматривают Субименди в качестве замены Серхио Бускетсу, покинувшему команду по завершении сезона-2022/2023.

Субименди выступает за «Реал Сосьедад» с сентября 2020 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 36 матчей, забил один гол, сделал три ассиста и получил 12 желтых карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
11:16 · Испания. Ла Лига
Дембеле: «У меня отличные отношения с Левандовски как на поле, так и за его пределами»
11:08 · Испания. Ла Лига
Лунин хочет остаться в «Реале», но клуб всё равно намерен купить нового сменщика для Куртуа
11:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не оставляет попыток подписать Субименди, несмотря на то, что игрок не заинтересован в переходе
10:58 · Италия. Серия А
У «Барселоны» есть две альтернативы на случай, если не удастся купить Субименди
10:47 · Испания. Ла Лига
Дембеле: «Все в «Барселоне» хотят выиграть Лигу чемпионов, ведь этот трофей давно не покорялся клубу»
10:43 · Испания. Ла Лига
Дембеле назвал своего самого сложного оппонента – это игрок «Реала»
10:38 · Испания. Ла Лига
Дембеле назвал игрока «Реала», которого подписал бы в «Барселону» 1
10:38 · Испания. Ла Лига
«Бешикташу» интересны четыре игрока «Барселоны»
10:36 · Россия. Премьер-лига
В «Кадисе» высказались о трансфере Бонгонды в «Спартак»
10:27 · Англия. Премьер-лига
Дембеле назвал 4 вингера, которые ему больше всего нравятся
10:25 · Испания. Ла Лига
Хави назвал трансферную цель «Барселоны»
10:22 · Испания. Ла Лига
Дембеле: «Барселона» хочет продлить со мной контракт до 2027 года, клуб общается с моими агентами»
10:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» будет готова продать Кесси только за 35 миллионов евро
07:33 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Чем раньше «Реал» подпишет Мбаппе, тем лучше»
01:57 · Испания. Ла Лига
Гави сравнил свои роли в сборной Испании и «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем