Дембеле: «Барселона» хочет продлить со мной контракт до 2027 года, клуб общается с моими агентами»

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле подтвердил слухи о том, что ведёт переговоры с командой Хави Эрнандеса о продлении контракта. Напомним, текущее соглашение француза с «сине-гранатовыми» истекает в конце следующего сезона.

«Барселона» хочет продлить со мной контракт до 2027 года, клуб общается с моими агентами. Я хочу остаться в команде. Посмотрим, что произойдёт», – цитирует Дембеле испанское издание Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет заключить с Дембеле новый контракт до 30 июня. Усман в прошедшем розыгрыше Ла Лиги отметился 5 голами и 7 результативными передачами в 25 матчах.